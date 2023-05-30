台中科院：正研发勇鹰高教机地空联网模拟器训练系统

台湾中山科学研究院航空研究所副所长白方平星期二（5月30日）证实，中科院正利用空军换装中的勇鹰高级教练机，研发地面模拟机与空中实体机联网训练系统；他同时说，“若海军有需求，中科院也能从事国造潜舰操控模拟器研发与建造”。

根据联合报报道，有媒体在台湾国防部举行的记者会上就中科院2009年做出F-16战机模拟器进行提问，称机上机敏的机载武器参数是否取得？如果没有，F-16的飞行模拟器运作时恐与现实有差距。

白方平回答说，F-16模拟器较机敏部分是由原厂设计，操作模式仍以美方提供装备为主。此外，中科院现场公布勇鹰高教机模拟器空中联网系统图，白方平说，未来模拟器与在空机联网的训练系统，中科院正透过资料链作测试，但详细进度暂不便透露。

台湾勇鹰高教机由台湾国防承包商汉翔公司于2017年研制。汉翔公司预定在2026年前，交付空军66架勇鹰高教机、26套地面辅助训练系统等。

此外，有关“潜舰国造”原型舰将在9月下水，有媒体在记者会上就中科院会否也针对台造柴潜建造模拟器进行提问，白方平回答说，台造潜舰模拟器的技术问题，经评估是可行的，未来会结合军种实际上的运用需求，完成建案程序后，中科院会非常乐意承担这个任务。

为了强化水下战力，台湾军方自2015年启动代号“海昌计划”的潜舰台造案，首艘台造潜舰的压力壳船段去年年底打造完成。