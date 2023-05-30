郭台铭与赖清德金门同框 赠对方和平宣言供研究

金门常年浯岛城隍绕境巡安星期二（5月30日）登场，鸿海集团创办人郭台铭及民进党总统候选人赖清德受邀出席，并同台亮相。郭台铭在致词前将自己的和平宣言交给赖清德，请对方带回去研究。

综合东森新闻云、《联合报》等台媒报道，除了赖清德和郭台铭外，民众党总统参选人暨党主席柯文哲也受邀参加金门迎城隍活动。

在结束参拜完后，赖清德致词时说，自己是和平主义者，深知和平无价，但和平不是到菜市场餐厅中用点的就可以得到。如果要追求和平，就要靠自己的力量跟决心维护台湾安全、人民性命财产安全，这样的和平才是真正的和平，要靠大家共同努力获得。

赖清德说，他会坚定捍卫“中华民国”和中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容并吞，也会坚持“中华民国台湾”的未来必须由2300万人来决定。

对此，郭台铭则说，很高兴听到赖清德对于和平的期待，这也是台湾2300万人的期待。郭台铭在致词前也将自己在5月13日宣读的和平宣言呈报给赖清德，他同意和平要争取，不过要请赖清德回去详读他的宣言。

郭台铭说，如果不谈判、不沟通，不把金门当作和平的桥梁来谈判，就永远没有和平可能，因此希望赖清德能好好努力研究他的和平宣言，为台湾的和平努力。语毕，两人握手齐喊“为和平奋斗”。

郭台铭星期二也在金门与柯文哲两度同框。在与赖清德同台后不久，郭台铭与柯文哲在城隍庙内同台，两人还握手约40秒，之后一左一右为城隍爷扶轿，让“柯郭配”再引人联想。