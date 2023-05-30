乌外长：在欧人士否认李辉讨论让俄控制部分已占据地区

乌克兰外长库列巴上星期六（5月27日）引述在其他欧洲国家的人士称，中国政府欧亚事务特别代表李辉在访欧期间，并没有讨论让俄罗斯控制在乌国占据的部分地区。

综合美国有线电视新闻网（CNN）和《乌克兰真理报》报道，库列巴在脸书上针对相关报道作出回应时说，他立即在李辉到访过的欧洲国家的人士联系，他们否认有针对承认被占据的部分乌克兰领土为俄罗斯一部分的谈判事宜。

库列巴补充，乌克兰将继续与中国展开会谈，但须根据三项基本原则进行，即相互尊重领土完整、乌克兰不会考虑任何涉及领土让步的提议，以及没有冷冲突（frozen conflict）。

美国《华尔街日报》26日引述西方国家官员报道，李辉传达了明确信息，即美国在欧洲的盟友应该维护自主权并敦促各方立即停火，以及让俄罗斯控制在乌克兰境内占据的部分地区。

中国外交部就这份报道作出回应时说，关于李辉访问的情况，中国都及时发布了消息稿，并呼吁外界以中国发布的消息稿为准。

据中国外交部官网发布的文字实录，路透社记者星期一（5月29日）在外交部例行记者会上提问：“据《华尔街日报》报道，对中国特使李辉近期欧洲之行知情的西方官员称，中国正在提议一项将使俄罗斯拥有乌克兰部分地区的停火协议。你能否证实中方正提出这个提议以及原因是什么？”

外交部发言人毛宁回答：“关于李辉特别代表访问的情况，中方都及时发布了消息稿，请以中方发布的消息稿为准。我也注意到，乌克兰外长公开表示，根据他同各方接触的情况，没有任何一个国家表示李辉特代作了《华尔街日报》报道中提到的表述。”