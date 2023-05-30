失联河南前首富朱文臣现身

中国辅仁药业工作人员称，公司已于5月22日联系到公司实控人朱文臣，他当天签收了中国证监会的《立案告知书》。

据红星新闻旗下微信公号“红星资本局”报道，辅仁药业证券事务部工作人员确认了上述消息。

辅仁药业5月9日发布公告称，朱文臣因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会稽查总队立案，但多次联系未果。

辅仁药业因2022年年度经审计的净资产为负值，公司股票自5月4日起停牌，星期二（5月30日）起进入退市整理期，预计最后交易日期为6月19日。

退市整理期届满后五个交易日内，上海交易所将对辅仁药业股票予以摘牌，终止上市。

资料显示，朱文臣于1995年创建了辅仁药业，并利用10年时间以辅仁药业为母体，通过生产经营及资本运营，使公司迅速发展成为以药业和酒业为主导产业的综合性集团。2006年5月，辅仁药业借壳ST民丰上市，成为河南省最大的药企。

辅仁药业上市后股价不断上涨，朱文臣的身价也水涨船高，多次登顶河南首付。2012年，朱文臣以76亿元（人民币，下同，14.5亿新元）的身家，首次夺得河南首富桂冠。2013年以身家85亿元，蝉联河南首富。2018年初，朱文臣再度成为“河南首富”，并跻身胡润百富榜。

不过，2019年辅仁药业“爆雷”，账上的18亿现金不翼而飞，公司可用资金仅剩377余万，而这一事也吸引了监管的关注。在调查后发现，辅仁药业存在虚假记载、重大遗漏、违规担保、违规减持等多项违法行为。朱文臣被采取10年证券市场禁入措施，公司及相关责任人被处罚。

公开资料显示，目前朱文臣涉及693项限制消费令，53次被列为历史失信被执行人，被执行总金额超20亿元。