中国外交部：美国清楚中美两军对话困难的原因

针对中国拒绝美中国防部长在新加坡香格里拉对话期间会晤一事，中国外交部发言人毛宁星期二（5月30日）称，当前中美两军对话面临困难的原因，美方是清楚的，美方应当切实尊重中国的主权安全和利益关切，为中美两军对话沟通创造必要的氛围和条件。

美媒《华尔街日报》星期一（5月29日）引述五角大楼声明说，中国拒绝美中国防部长在新加坡出席香格里拉对话期间进行会晤。

毛宁在星期二（5月30日）举行的例行记者会上回应称，当前中美两军对话面临困难的原因，美方是清楚的，美方应当切实尊重中国的主权安全和利益关切，立即纠正错误做法，展现诚意，为中美两军对话沟通创造必要的氛围和条件。

美国国防部此前一直寻求中美防长在6月2日至4日召开的香格里拉对话上会面。彭博社此前引用知情人士说，中国已正式告知美国，如果继续制裁，中国国防部长李尚福与美国国防部长奥斯汀的地位就不平等。

美国政府2018年制裁时任中共中央军委装备发展部部长李尚福，禁止其透过美国的金融系统进行任何交易，李尚福也不会获得美国签证，制裁理由是李尚福和他主管的军委装备发展部向俄罗斯购买军事设备，违反了《以制裁反击美国对手法案》。

中国国防部星期一宣布，李尚福将于5月31日至6月4日应邀出席香格里拉对话会并访问新加坡。会议期间，李尚福将就“中国的新安全倡议”议题作大会发言，会见有关国家代表团团长。