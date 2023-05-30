23名香港首长级公务员赴京沪参与七天研修

香港特区政府恢复在大陆举办国家事务研习课程，首批23名首长级公务员星期二（5月30日）出发到北京，参与为期七天的课程。

根据《星岛日报》报道，学员会先在国家行政学院研修，深入认识治国理政方针和重点策略，随后会到上海，了解国家近代历史文化和当地最新发展。

此次研修课程的团长和副团长分别是通讯事务管理局办公室通讯事务总监梁仲贤和警务处副处长（管理）周一鸣。其他学员均是首长级薪级表第三点或以上的资深公务员，来自特首政策组、教育局、医务卫生局、建筑署、政府统计处、土木工程拓展署、机电工程署、食物环境卫生署、消防处、卫生署、房屋署、入境事务处、政府新闻处、律政司、康乐及文化事务署、规划署、工业贸易署、社会福利署、库务署和地政总署的管理层，以及廉政公署。

香港公务员事务局局长杨何蓓茵在学员星期二赴京前到公务员学院与他们见面，她说，此次研习班是香港与大陆这次恢复全面通关后重启的首个首长级人员专设的研习班，别具意义。她希望课程可加深学员对大陆的体制和发展的认识，了解大陆的社会和经济情况，充分掌握国家的策略及与香港的关系。当局会持续为各级公务员在香港及大陆举办课程，让同事深入了解国情，以配合特区政府积极融入国家发展大局。

香港公务员学院目前与九所大陆院校为中高级公务员合办国家事务研习课程，分别是国家行政学院、清华大学、北京大学、外交学院、浙江大学、南京大学、武汉大学、暨南大学和中山大学，包括课堂学习和实地考察，内容涵盖中国《宪法》和《基本法》、维护国家安全及国家最新政策和发展。