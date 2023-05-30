台媒民调：台中市长卢秀燕施政满意度六都之首

台湾《远见》杂志星期二（5月30日）公布2023年县市长施政满意度调查结果，台中市长卢秀燕因大力推动永续政策、改善空污，并在国际会展中心等重大建设陆续开工下，满意度较去年提升10.7个百分点，达到72.6%，施政分数则达74.1％，位居六都榜首。卢秀燕的评价也从去年的四星上升至五星，获得今年最佳进步奖，可谓“双料第一”。

据东森新闻云报道，除了卢秀燕，刚获得国民党提名参选总统的新北市长侯友宜，从2020年至今已连续四年获得五星评价，其中施政满意度达71.4%、施政分数73.8％，无论在环保、消防、经济方面，满意度都是六都最高。

在新任县市首长部分，桃园市长张善政施政满意度为52%，拿下四颗星；台北市长蒋万安虽然只获3.5颗星，但负评却是2010年县市改制以来最低纪录，跟前任市长柯文哲相比，不满意度从43.1%下降到23.9%，减少19.2个百分点，65.8%的施政分数也创下八年来新高。不过，蒋万安的施政满意度（46.3%）仍在六都排名榜上垫底。

高雄市长陈其迈的评价从去年的四星进步至4.5星，获得68.6%的施政满意度。值得注意的是，由于近期高雄在城市改造获得好评，进而带动整个城市观光发展，让陈其迈在八大面向观光休闲项目中拿下76.3%的满意度，为六都之冠。

受台南市前经发局长陈凯凌涉贪、炉渣掩埋、学甲枪击案等事件影响，台南市长黄伟哲的评价从4.5星变为四星，施政满意度从去年的73.4%降至61.2%，下跌12.2个百分点，不满意度增加12.7个百分点。