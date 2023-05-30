辽宁省原副省长郝春荣受贿案一审判12年

中国辽宁省大连市中级法院星期二（5月30日）公开宣判辽宁省政府原党组成员、副省长郝春荣受贿一案，以受贿罪判处郝春荣有期徒刑12年，并处罚金200万元（人民币，下同，38万新元）；对查扣在案的郝春荣受贿所得及其孳息依法予以追缴，上缴国库。

据央视新闻报道，大连中院经审理查明，郝春荣在1999年至2021年，利用担任中共辽阳市太子河区委副书记、太子河区人民政府区长，中共辽阳市委常委、辽阳市人民政府副市长，中共朝阳市委副书记，辽宁省旅游局局长，中共盘锦市委副书记、盘锦市人民政府市长，辽宁省人民政府副省长等职务上的便利，为有关单位和个人在土地供给、工程承揽、行政审批、职务调整等事项上提供帮助，非法收受财物共计价值1883万余元。

大连市中级人民法院认为，被告人郝春荣的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大。鉴于郝春荣到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿所得及其孳息已全部退缴、查扣到案，具有法定、酌定从轻处罚情节，对其依法可从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，即将60岁的郝春荣是山东烟台人，仕途一直在辽宁，她自2018年1月起担任辽宁省副省长，负责乡村振兴、农业农村、水利、文化和旅游等工作。

郝春荣是中共十九大后辽宁落马的第六虎，也是首名女“老虎”，她在去年3月被查，去年9月被双开（开除中共党籍与公职）。