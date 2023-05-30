黎智英涉勾结外国势力案审期预计延长至83天

香港壹传媒创办人黎智英涉嫌串谋勾结外国势力案星期二（5月30日）在高等法院进行案件管理聆讯。此案9月25日开审，审期原本预计40天，各方经商讨后预计案件或需约83天审期。审讯也将移师西九龙裁判法院进行。

综合《大公报》《星岛日报》等港媒报道，黎智英星期二没有上庭，由彭耀鸿资深大律师、关文渭大律师、黄雅斌大律师等人代表，辩方也申请黎智英在预审时毋须到庭且获法官批准。案件将于8月18日进行审前复核，控辩双方需于8月1日或之前向法庭存档有关文件。

控方透露，黎智英案将有六名污点或特赦证人出庭顶证，当中包括前壹传媒营运总裁兼财务总裁周达权、《苹果日报》前社长张剑虹、前副社长陈沛敏及前社论主笔杨清奇、“香港故事”成员李宇轩及法律助理陈梓华。

控方说，预计传召的六名污点或特赦证人各需时五至10天，辩方也要求控方传召18名证人，加上控方传召专家证人，预计需要65天处理供证。法官李运腾也说，除了听取证供，法庭要额外预留时间予双方准备书面陈辞，预计审期约需时83天。

黎智英涉串谋勾结外国势力案件不设陪审团，由三名《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾处理。三名法官星期一颁布书面判词，驳回辩方就黎智英案提出的永久终止聆讯申请。