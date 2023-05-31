港媒：70后阿东升任共青团中央第一书记

香港媒体引述消息报道，中国共青团中央星期二（5月30日）召开干部大会，宣布中共吉林省委常委、宣传部部长阿东接替贺军科担任共青团中央第一书记，贺军科已改任中国科协党组书记。

据星岛网星期三（5月31日）报道，阿东成为继中国国家金融监督管理总局局长李云泽之后，又一位70后正部级干部。他也是首位少数民族出掌共青团。

公开资料显示，阿东现年52岁，回族，辽宁海城人，本科和硕士均就读于辽宁师范大学，硕士毕业后进入北京大学攻读博士学位。

阿东长期在中国国家海洋局工作，历任海域管理司副司长、东海分局副局长、中国海监东海总队副总队长等职。他在2016年8月调任海南工作，任三沙市委副书记，后兼任宣传部部长、市纪委书记。2017年5月，阿东任三沙市代市长，两个月后当选市长。

2018年2月，阿东调任三亚市市长，并在2020年4月跨省履新，任吉林省副省长，升副部级。2021年12月，任吉林省委常委、宣传部部长。

改任中国科协党组书记的贺军科，出生于1969年2月，陕西凤翔人，1987年至1991年在国防科技大学航天技术系液体火箭发动机专业学习。毕业后，他长期在航天系统工作，曾任中国航天科工集团公司第六研究院（中国河西化工机械公司）院长（总经理）、党委副书记等职。

2005年，贺军科出任共青团中央书记处书记。2013年，他任‍‍共青团中央书记处常务书记、全国青联主席。

2018年6月，在共青团第十八届一中全会上，贺军科当选为共青团中央书记处第一书记。

贺军科也是第十九届中央候补委员、第二十届中央委员。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍