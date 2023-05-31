中国呼吁乌克兰危机当事方避免采取危及核设施行为

中国常驻联合国副代表耿爽星期二（5月30日）在联合国安理会审议乌克兰核设施安全问题的会上表示，中方呼吁乌克兰危机有关当事方避免采取任何危及核设施的行为，全力避免任何意外的发生。

据中新社报道，国际原子能机构总干事格罗西在会上通报说，乌克兰危机已进入第15个月，扎波罗热核电站曾七次失去场外电力，情况极其危险。

由于该地区的军事行动可能会大幅增加，格罗西要求有关各方遵守旨在防止核事故发生的五项原则，包括永远不应当攻击核电站、不应将核电站用作重型武器存储基地、不应将核电站的场外电力置于危险之中等。

耿爽发言说，乌克兰危机仍在跌宕，形势依然严峻。中方始终站在和平一边，站在对话一边，坚持劝和促谈、推动政治解决，期待并支持俄乌双方尽快重启和谈。

耿爽指出，尽管包括中方在内的国际社会一再发出警告和呼吁，扎波罗热核电站及周边地区的军事行动仍接连发生，外部电力供应曾数度中断，有关设施也多次受损，该地区的军事风险一直有增无减，中方对此深感担忧。

他强调，中方呼吁有关当事方坚持人道精神，坚持科学理性，坚持沟通合作，严格遵守核安全公约等相关国际法，避免采取任何危及核设施的行为，全力避免任何意外的发生。

耿爽最后说，扎波罗热核电站安全安保问题只是乌克兰危机的一个方面，其解决最终取决于乌克兰危机的政治解决前景。各方应着眼和平大局和共同安全，相向而行，为重启对话和妥善解决包括核电站安全安保在内的相关问题创造有利条件。有重要影响的国家更应发挥负责任、建设性作用，而不是拱火浇油。中方将继续致力于劝和促谈，为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用。