浙江自然资源厅一处长地铁猥亵他人被行拘 官方回应：已免职

一张“免去陈东相关职务”的通知和一张“陈东在杭州地铁上对他人实施猥亵”的行政处罚决定书截图星期二（5月30日）在网上热传。浙江省自然资源厅相关负责人证实，两个“陈东”为同一人，厅党组已对陈东作出党内严重警告处分的决定，并免去其处长职务。

根据澎湃新闻报道，两张关于“陈东”的截图星期二引发网络关注。一张为“免去浙江省自然资源厅国土空间生态修复处处长陈东同志职务”的通知；另一张为行政处罚决定书，其中提及，3月1日，陈东在杭州地铁2号线路列车上对他人实施猥亵。

据浙江省自然资源厅相关负责人消息，两个“陈东”为同一人，杭州地铁警方对陈东的处罚决定属实，事发后，厅党组十分重视，很快就对其对作出了停职检查的决定，驻厅纪检组也对其进行立案。厅党组5月23号依法依规对陈东作出党内严重警告处分的决定，随后也免去其处长职务，调离了公务员队伍。

事发后，陈东已到浙江省自然资源厅下属的事业单位省海洋科学院任职，职务为“管理六级职员”。

根据浙江省人民政府行政处罚结果公开信息显示，被处罚人陈东主要违法事实为：2023年3月1日18时30分许，在杭州地铁2号线地铁列车上，以手触碰、生殖器贴蹭李某某臀部的方式对李某某实施猥亵。陈东的行为已经构成猥亵他人的违法行为，且在公共场所猥亵他人，属严重情节。执法部门为浙江省杭州市公安局地铁公安分局市民中心站派出所。

决定书显示，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，决定给予陈东行政拘留12日的行政处罚。行政拘留送杭州市拘留所执行。该行政处罚决定作出日期为2023年4月13日。