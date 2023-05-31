美媒：中印相互驱逐对方记者

美国媒体引述消息人士报道，中国和印度在最近几周互相驱逐了对方的记者。

《华尔街日报》星期二（5月30日）报道，消息人士称，新德里本月拒绝为在该国的最后两名中国官媒记者续签签证，这两位记者分别来自新华社和中国中央电视台。

今年年初，印度媒体还有四名驻华记者。报道引述一位未具名的中国官员说，他们当中至少有两人还没有获得返回中国的签证。消息人士说，第三名记者本月被告知他的记者证已被吊销，但他目前仍在中国。

报道称，这些对等的举动可能会加剧中印这两个邻国之间的矛盾，自从2020年6月在有争议的中印边境发生致命冲突以来，两国关系已经恶化。自那时起，两国之间一度回暖的关系变得紧张起来，演变成一场范围广泛的双边争端。

据消息人士称，最后两名中国官媒的记者在签证到期后已经离开了印度。其中一些消息人士说，现在印度已经没有中国官媒的记者，这可能是自1980年代以来的首次。

中国同样取消了印度记者的记者证。消息人士说，上个月，印度最大的报纸之一《印度教徒报》（The Hindu）和新德里官方公共广播公司Prasar Bharati的记者，在中国境外旅行时被禁止返回该国，而《印度斯坦时报》（Hindustan Times）的一名记者本月被告知其记者证已被吊销。

印度外交部发言人不予讨论个别记者的签证细节。他说，自己在4月份的评论中曾提到，中国记者仍在印度工作，印度政府希望中国允许印度记者在当地工作。