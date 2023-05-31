中国批美制裁：为中美禁毒合作制造障碍

针对美国财政部以参与跨国销售非法药品生产设备为由，宣布制裁13个中国实体与个人，中国驻美国使馆发言人星期二（5月30日）发布声明说，美方的制裁将为中美禁毒合作制造进一步障碍，损人害己。中方对此予以强烈谴责。

中国驻美国使馆网站以问答形式发布的声明指出，美国一方面口口声声希望中方恢复禁毒合作，一方面又悍然再次制裁中国实体和个人，严重侵害有关企业和个人合法权益。

声明指出，美方实施此次制裁的借口是这些中国实体和个人向美国和墨西哥销售压片机、模具等设备。压片机和模具为普通商品，具有合法用途，广泛运用于正常工业生产中。而且根据国际惯例和通行做法，保证国际货物不用于非法目的是进口企业的基本责任，也是进口国政府的法定义务。

中方一贯厉行禁毒，并本着人道主义精神，一直尽力帮助美方应对解决芬太尼问题。2019年5月，中方在全球范围内率先整类列管芬太尼物质，为防范其非法制贩及滥用发挥了重要作用。但美方不仅罔顾中方善意，反而执意以新疆人权问题为由，无理制裁中国公安部物证鉴定中心、国家毒品实验室等机构，现在又反复制裁中国企业和个人，向中方“甩锅”，严重破坏双方禁毒合作基础。

声明还说，美国内毒品泛滥根源在美国自身。美国人口仅占全球人口的5%，却消费了世界80%的阿片类物质，而且迄今没有永久整类列管芬太尼。在国际社会和中国芬太尼类物质管控越来越严格的情况下，美国芬太尼问题持续恶化，致死人数不降反升，美方应该对此深刻反思。美方不从减少国内毒品需求、加强处方药管控、强化毒品危害宣传教育入手，反而对他国任意挥舞制裁大棒，企图混淆视听、误导公众、转嫁自身治理不力责任，美国民众和国际社会对此看得一清二楚。

声明最后指出，美方对中国企业和公民的制裁将为中美禁毒合作制造进一步障碍，损人害己。如果美方真心实意想解决国内毒品问题，就应尊重事实，反躬自省，纠正错误，停止甩锅推责。中方将继续采取必要措施维护中国企业和个人合法权益。

芬太尼（Fentanyl）原本作为鸦片类止痛剂，但被非法贩卖后成为致命毒品。美国疾控预防中心称，2021年8月至2022年8月，美国有10万7000人死于过量用药，其中66%死亡归因于滥用芬太尼等合成阿片类药物。