网传马斯克与宁德时代董事长曾毓群会面

特斯拉首席执行官马斯克星期二（5月30日）抵达中国，网络当天流出一张马斯克与全球动力电池龙头宁德时代董事长曾毓群会面的照片。据中国媒体引述业内人士分析，此次马斯克与曾毓群会面，商谈的内容可能会包括上海储能超级工厂的储能电芯供应等事宜。

网传照片显示，马斯克和曾毓群二人在某酒店大堂并排前行，距离紧密，表情轻松愉悦。

根据澎湃新闻报道，截至发稿，宁德时代方面并未否认该照片的真实性。

报道引述业内人士分析，此次马斯克与曾毓群会面，商谈的内容可能会包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。

今年5月，特斯拉宣布将在上海投资建设全球第二家储能系统megapack超级工厂，根据特斯拉的上海megapack超级工厂计划，将从宁德时代采购磷酸铁锂电池电芯。

报道指出，宁德时代上周发布了其最新的储能解决方案——“零辅源”光储融合解决方案，据宁德时代方面介绍，这一储能解决方案通过自研的光储变流器，配合高温电芯技术和先进的自加热技术，摆脱了传统储能解决方案对冷却系统及其辅助电源的依赖，光与储实时联动，实现毫秒级功率控制响应，同时充放电效率提升10%。

未来宁德时代全新的高温电芯技术是否会应用到特斯拉上海Megapack超级工厂的产品中，受到市场关注。

分析人士说，除了储能，双方或许还会商量在北美合作建立电池工厂，以及是否会巩固并加深其最传统的动力电池之间的合作关系。

马斯克星期二抵达中国，并与中国国务委员兼外长秦刚在北京会面。秦刚在会面时说，中国式现代化将创造前所未有的增长潜力和市场需求，中国新能源汽车产业发展前景广阔。