中国5月制造业PMI降至48.8%

中国统计局星期三（5月31日）公布，5月制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，显示制造业景气水平继续回落。

根据中国统计局公布的数据，从企业规模看，大型企业PMI为50.0%，比上月上升0.7个百分点，位于临界点；中、小型企业PMI分别为47.6%和47.9%，比上月下降1.6和1.1个百分点，低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的五个分类指数中，供应商配送时间指数高于临界点，生产指数、新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

其中生产指数为49.6%，比上月下降0.6个百分点，表明制造业生产活动有所放缓。新订单指数为48.3%，比上月下降0.5个百分点，表明制造业市场需求继续回落。原材料库存指数为47.6%，比上月下降0.3个百分点，表明制造业主要原材料库存降幅有所扩大。从业人员指数为48.4%，比上月下降0.4个百分点，表明制造业企业用工景气度下降。

供应商配送时间指数为50.5%，比上月上升0.2个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间持续加快。

5月的非制造业商务活动指数为54.5%，比上月下降1.9个百分点，仍高于临界点，非制造业延续恢复性增长。

分行业看，建筑业商务活动指数为58.2%，比上月下降5.7个百分点；服务业商务活动指数为53.8%，比上月下降1.3个百分点。从具体行业看，铁路运输、水上运输、航空运输、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间；资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低于临界点。

中国4月制造业PMI录得49.2，较3月下降2.7个百分点，也是这一指数今年来首次低于50的荣枯线。