韩国女团称澳门粉丝“Macanese”被大陆网民批

韩国人气女团BLACKPINK团队在澳门演唱会结束后于5月23日在微博发文以“Macanese（澳门人）”称呼澳门歌迷，引发大陆网民批评使用不当。团队星期一（5月29日）将“Macanese”更改为“Macau（澳门）”，未作其他解释，再被大陆网民批评。

BLACKPINK5月20日及21日的澳门演唱会结束后，BLACKPINK团队5月23日在微博上载BLACKPINK与BLINK（BLACKPINK歌迷称呼）的大合照，并以“Macanese（澳门人）”称呼澳门歌迷，并感谢大家的支持。

此举引发大陆网民不满， 有大陆网红星期一（5月29日）发文称，使用Macanese称呼澳门人，明显引用不当，因为Macanese是指在澳门土生土长的葡萄牙后裔，仅是澳门人的极少数，并不代表澳门人，指团队刻意不使用Chinese（中国人），呼吁大陆官方要继续“限韩令”，抵制韩团。

有网民指出，BLACKPINK团队没有将澳门视为中国的一部份，行为极不尊重。不少网民质问“macanese是什么啊？chinese就这么难打吗？特意创个词？”“chinese不会拼我们教你啊”、“要打就打Chinese，这是要干嘛啊”。

BLACKPINK团队星期一更改微博文案，由“Macanese BLINKs”更改为“Macau BLINKs”，未再作解释。此举依然遭到大陆网民炮轰，指责团队没有在“Macau（澳门）”后加上“China（中国）”，认为团队是有意拒绝用“Chinese（中国人）”。

BLACKPINK去年10月开始全球巡回开演唱会，地点包括香港和澳门，但并未安排在大陆巡演。在上周末结束的澳门演唱会上，不少网民发现有许多大陆明星前往，随后相关明星被炮轰“不爱国”。