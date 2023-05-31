阿东任共青团中央书记处第一书记 最年轻正部级领导

中共吉林省委常委、宣传部部长阿东，接替贺军科担任中国共青团中央书记处第一书记。据中国时政公号报道，此番履新后，阿东成为中国最年轻正部级领导。

据共青团官网“机构简介”栏目的信息显示，阿东已任共青团中央书记处第一书记。

此前，香港媒体星岛网引述消息报道，共青团中央星期二（5月30日）召开干部大会，宣布阿东接替贺军科担任共青团中央书记处第一书记，贺军科已改任中国科协党组书记。

报道称，阿东成为继中国国家金融监督管理总局局长李云泽之后，又一位70后正部级干部。他也是首位少数民族出掌共青团。

公开信息显示，阿东出生于1970年11月，回族，辽宁海城人。

阿东本硕毕业于辽宁师范大学，1994年进入北京大学城市与环境学系人文地理专业攻读博士研究生，毕业后长期任职中国国家海洋局，历任海域管理司副司长兼海域勘界办公室主任，东海分局副局长、中国海监东海总队副总队长等职，2014年任海洋出版社党委书记兼纪委书记、副社长，2016年1月任国家海洋局政策法制与岛屿权益司司长。

2016年8月，阿东到海南工作，任三沙市委副书记，后兼任宣传部部长，市纪委书记。2017年5月，阿东任三沙市代市长，后当选市长，成为三沙市第二任市长。在2019年3月至2019年7月，他曾在中央党校第46期中青年干部培训一班学习。

2020年4月，阿东跨省履新，任吉林省副省长，2021年12月任吉林省委常委、宣传部部长。

据《新京报》旗下微信公号“政事儿”报道，此番履新后，阿东成为中国最年轻正部级领导。

原任共青团中央书记处第一书记贺军科，已任中国科协党组书记。贺军科出生于1969年2月，2005年任共青团中央书记处书记，2013年6月任共青团中央书记处常务书记，2013年9月当选全国青联主席，2018年6月当选团中央书记处第一书记，至近期调整。