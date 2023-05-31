中国国防部回应拒中美防长会晤：对话不能没有原则

针对美国防部称，中方拒绝美方有关在新加坡举行两国防长会晤的提议，并称中方近年来多次拒绝美方关于两军各层级交流的请求，中国国防部新闻发言人谭克非星期三（5月31日）回应说，对话不能没有原则，沟通不能没有底线。

根据中国“国防部发布”通过微信公号发布的声明，谭克非说，中方重视发展中美两军关系和开展各层级沟通，事实上两军接触交流并未中断。

谭克非强调，对话不能没有原则，沟通不能没有底线。当前两军交流面临的困难，责任完全在美方。美方一方面口口声声要加强沟通，另一方面又不顾中方关切人为制造障碍，严重破坏两军互信，这不是致力于沟通的应有态度。当前，美方要以实际行动展示诚意、纠正错误，为双方沟通交流创造必要条件和应有氛围。

美国国防部星期二说，中国已经拒绝美方希望两国国防部长本星期在新加坡香格里拉对话上会面的提议，这表明中方不愿开展军事对话。

美国一名高级国防官员还说，自2021年以来，五角大楼已经10多次要求让两国重要领导人接触，多次要求进行长期对话，以及近10次要求进行工作层级的接触，可是中国不是拒绝就是不回应。

中国外交部发言人毛宁星期二在例行记者会上受询时说，当前中美两军对话面临困难的原因是什么，美方是清楚的。

中国要求美国取消2018年颁布的对李尚福的制裁措施，并表明如果制裁不撤销，李尚福与奥斯汀的地位是不对等的。美国则说，对李尚福的制裁“并不妨碍奥斯汀在执行公务时与他会晤”。