联合国报告：中国政府高层领导中缺乏女性令人担忧

联合国消除对妇女歧视委员会星期二（5月30日）在一份报告中指出，中国政府高层领导中缺乏女性令人担忧。自2022年10月以来，中共政治局的24名委员中没有女性，这在过去20年中属首次。

根据联合国官网发布的报告，委员会指出，自2014年以来，妇女在中国政治和公共生活中的代表性有所增强。但仍人担忧的是，在中国第十四届全国人民代表大会中只有26.54%的代表为女性；全国人大为中国最高权力机关和立法机构。

报告还说，自2022年10月以来，中共政治局的24名委员中没有女性，这在过去20年中尚属首次；同时，七名政治局常委中也没有女性。

消除对妇女歧视委员会于5月8日到26日在日内瓦举行了会议。在此期间，中国派出由中央政府、香港政府和澳门政府组成的高级别代表团参加第九次履约报告审议。

委员会在审议结论中对中国自2014年联合完成第七次和第八次履约报告审议以来在立法改革方面取得的进展表示欢迎，同时欢迎中国为加快消除对妇女的歧视和提升性别平等在改善体制与政策框架方面所作的努力。

委员会建议中国采取临时特别措施，如设立法定配额和性别平等制度，以加速实现妇女在政府、全国人大、全国政协、司法机构与外交部门的平等代表权，尤其是在决策层当中。

委员会还对非政府组织在中国登记受到的限制过多表示关切，并提到有报告称，警察和其他官员对女性人权维护者进行恐吓和骚扰，包括使用性暴力和基于性别的暴力，而且这些人权维护者可能因参与委员会的审议而遭到报复。

委员会敦促中国在非政府组织登记的问题上废除对担保的要求，以及所有其他过度的限制。委员会还要求中国确保女性人权维护者不会因为自身的工作而受到恐吓、骚扰和报复等。

同时，委员会还进一步呼吁中国调查并起诉曾骚扰和侵害女性人权维护者的肇事人，包括警察和其他国家工作人员。