中科院今年院士增选名额为79名 三类人不得候选

中国科学院公布，今年的科学院院士增选名额共79名，并称三类人士原则上不可作为院士候选人，当中包括因品德失范、学术不端和违反科技伦理等问题受到处理的人员。

据中新社报道，中国科学院（简称中科院）、中国工程院星期三（5月31日）分别宣布，两院年度院士增选工作当天正式启动，中科院院士增选名额共79名，中国工程院院士增选总名额不超过90名。

根据中科院年度院士增选指南，79名增选名额向国家急需的关键领域和基础学科、新兴学科、交叉学科等方面倾斜。其中，数学物理学部13名、化学部12名、生命科学和医学学部14名、地学部12名、信息技术科学部9名、技术科学部13名，以及特别推荐领域名额六名。

另据澎湃新闻报道，按照同时公布的《中国科学院关于推荐中国科学院院士候选人的通知》，有三类人士原则上不可作为中科院院士候选人。

他们分别是：任职期间的党政机关和参照公务员法管理机关（单位）处级以上领导干部、企业负责人；因品德失范、学术不端和违反科技伦理等问题受到处理的人员，以及因违纪违法等问题受到处理且尚在影响期内、或发生严重违纪违法行为的人员；2017年、2019年、2021年连续三次被推荐为中科院院士有效候选人和被提名为中国工程院院士有效候选人的人员。

中科院、中国工程院的院士每两年增选一次。