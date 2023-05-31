国台办回应赖清德：披和平外衣欺骗不了世人

中国大陆国台办星期三（5月31日）对台湾副总统、民进党总统参选人赖清德有关和平的言论作出回应，指出他靠变换说辞给自己披上和平的外衣，欺骗不了世人。

赖清德星期一（29日）在个人社交平台发布视频。被问到最想和哪一位国家元首共进晚餐，赖清德秒答“中国国家主席习近平”。

赖清德在视频中还说，“如果我有机会和他共用晚餐，我会劝他，放轻松一点，不用压力那么大”。他补充说，“人民福祉是最重要的，和平对大家都有好处。”

在国台办星期三上午的例行发布会上，发言人朱凤莲回答了记者关于赖清德言论的问题。

朱凤莲说，一个标榜自己是“务实台独工作者”的人说出这种话，不是很奇怪吗？她强调，“台独”本性不改，光靠变换说辞，想给自己披上善意、和平的外衣，欺骗不了世人。“继续顽固坚持‘台独’分裂立场，罔顾台湾民众的愿望和利益，最终只会把台湾推向兵凶战危的险境。”

朱凤莲还说：“只有彻底地放弃‘台独’立场，才能维护台海地区和平稳定，才能维护两岸民众利益福祉，才能推动两岸关系和平发展。”

对于赖清德称大陆与港澳的关系是“假和平”的言论，朱凤莲回应说，香港、澳门回归以来，在落实“一国两制”上进行了成功实践。香港现已进入由乱到治走向由治及兴的新阶段，澳门也保持长期稳定发展良好态势。“台湾有的人颠倒黑白，拿港澳说事，只能自曝其短，表明他还活在旧时代，还是只会靠欺骗岛内民众谋取选举利益。 ”