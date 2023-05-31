贾跃亭法拉第未来FF91售价30多万美元

中国乐视集团创始人贾跃亭星期三（5月31日）宣布，其创办的电动车品牌法拉第未来首辆量产车FF 91将进入交付阶段。FF 91 2.0 Futurist Alliance的售价为30.9万美元（约41.88万新元）。

综合《中国经济周刊》和澎湃新闻报道，贾跃亭在当天举行的法拉第未来FF 91&Faraday Future2.0发布会上宣布上述消息。贾跃亭还介绍，该款车型全球限量300台，即日起接受全额付款，并重新开放线上订购。美国新用户可以交付5000美元订金，中国新用户可以交付5万元人民币订金，以加入联盟版候补等候名单。

据介绍，FF91 2.0版本是首款量产车型，分别为FF 91 2.0 Futurist Alliance，FF 91 2.0 Futurist和FF 91 2.0。按照FF的说法，交付分为三个阶段，首批交付是在美国时间5月31日，第三阶段才是向所有预缴全款的用户交付FF 91。但贾跃亭在发布会上也表示，可交付量取决于生产爬坡情况。

对于交付计划和销售模式，公司表示，在2023年底前将专注于向美国市场交付。据悉，公司将在美国市场采用轻资产的直销模式进行销售。利用在线平台，以及线下网络，包括FF体验中心，以及合作伙伴展厅。此外，还将在洛杉矶总部开设FF体验中心，用户可以在体验中心能够预约示范驾驶，并接受车辆交付。

法拉第未来的总部位于洛杉矶，2014年由贾跃亭创办。贾跃亭2019年辞去法拉第未来的CEO一职，之后完成了其个人的破产申请。