民进党批新北治安千疮百孔 侯友宜：一直都有掌握

台湾新北市近期频发枪击事件，民进党批评国民党总统参选人、新北市长侯友宜的治安专业千疮百孔，“若无心市政请尽快辞市长”。侯友宜回应称，相关事件一直都有掌握并第一时间处理，并指治安问题应该由源头控管，而不是将责任推给地方政府。

综合《自由时报》和《联合报》报道，民进党发言人林楚茵星期二（5月30日）批评，从4月19日至至今的一个半月间，新北市一共开了86枪，侯友宜声称的治安专业可谓千疮百孔。她直言，侯友宜若无心市政，就尽快辞市长，让新北市恢复正常治理、让市民安居乐业。

林楚茵盘点，4月19日板桥枪击案开了11枪，4月20日土城枪击案51枪，4月30日八里枪击案四枪，5月10日五股行刑式枪决一枪，5月28日三峡枪击案6枪，再加上5月30日三重枪击案当13枪，一共86枪，“每一枪都让市民恐慌，每一枪都让人民看清侯友宜的真面目。”

林楚茵还说，最新调查显示，与2020年相比，新北市警政治安退步九名，在台湾六都中仅排名第三，指这些都是侯友宜不专心市政的铁证。

新北市议会民进党团星期二也召开“枪声四起市民荒，落跑市长快辞职”记者会，批评侯友宜无心市政，其口号“侯侯做代志”已经成为空话。

市议员邱婷蔚在记者会上批评，当天凌晨三重发生枪击案后，民众都在讨论是不是因为侯友宜不在，“所以有枪的人才敢在三重在新北开心。”

侯友宜星期三（5月31日）以国民党总统参选人身份前往立法院拜会国民党立法院党团，被问及新北市治安案件频传时解释称，对相关事件一直都有掌握并第一时间处理，例如三重枪击案后，新北市警察三小时就逮捕了嫌疑人。

侯友宜也反过来批评中央政府，称放眼台湾各县市，黑枪、毒品等议题几乎都有，指治安问题应该由源头控管，而不是将责任推给地方政府。