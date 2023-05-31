广西原副主席刘宏武一审被控受贿逾8000万人民币

海南省第一中级人民法院星期三（5月31日）一审公开开庭审理广西壮族自治区原副主席刘宏武受贿一案，检察机关指控刘宏武非法收受财物共计折合人民币8373万余元（约1595万新元）。

根据中国央视新闻报道，海南省人民检察院第一分院起诉指控，被告人刘宏武2005年至2022年期间，利用担任广西壮族自治区北海市建设委员会主任、市长助理、副市长，贺州市委常委、副市长，广西壮族自治区发展改革委副主任、主任，广西壮族自治区人民政府副主席等职务上的便利，为有关单位和个人在工程项目承揽、土地项目开发、专项补助资金获取等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合人民币8373万余元。检察机关提请以受贿罪追究刘宏武的刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，被告人刘宏武及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，刘宏武进行了最后陈述并当庭表示认罪、悔罪。庭审最后，法庭宣布休庭，择期宣判。

公开资料显示，1966年出生的刘宏武是湖北长阳人，长期在广西工作，曾长期任职广西北海市房地产、国土建设部门及广西发改委系统，2020年7月起任广西自治区政府副主席。

刘宏武于去年1月14日官宣被查。中共中央纪委国家监委去年6月23日通报刘宏武被开除中共党籍和公职。中国最高检去年7月13日通报，刘宏武涉嫌受贿案由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉，并且以涉嫌受贿罪对刘宏武作出逮捕决定。