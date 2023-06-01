马斯克今凌晨访上海超级工厂 或为升级版Model 3揭幕

全球电动车巨头特斯拉首席执行官马斯克星期四（6月1日）凌晨到访特斯拉上海超级工厂。知情人士透露，马斯克预计将为改款升级后的Model 3车型揭幕。

综合路透社和澎湃新闻报道，特斯拉全球副总裁陶琳星期四凌晨零时在微博上传两张马斯克和员工的大合影，配文“感谢所有的支持！收获满满的一天！​​”，地点是特斯拉上海超级工厂，意味着马斯克时隔三年再次到访这家电动汽车制造商最大的生产基地。

马斯克是在星期二（5月30日）下午乘坐私人公务机降落在北京首都国际机场，开启他第10次的中国之行。他星期二和星期三在北京与多名中国官员会面，包括中国外长秦刚、商务部长王文涛、工信部长金壮龙等人。结束北京访问行程后，马斯克于星期三晚上9时许乘坐私人飞机从北京飞抵上海虹桥机场。

据“飞常准”APP显示，星期四早上11时23分，马斯克的私人飞机已经离开上海虹桥机场，前往美国奥斯汀贝格斯特罗姆机场。美国得克萨斯州奥斯汀是特斯拉总部所在地。

路透社引述知情人士说，马斯克本次到访上海将为新款Model 3揭幕。Model 3是特斯拉针对大众市场开启量产的第一款车型，推出至今已有七年。不少分析人士认为，在竞争激烈的电动汽车市场上，Model 3正逐渐失去竞争力。因此马斯克期望能透过对Model 3进行改良升级，让这款车型能更有力地与中国竞争对手展开竞争。

据彭博社5月16日的报道，特斯拉上海超级工厂正在为改款Model 3车型的试生产做最后准备。而特斯拉已向中国监管部门申请扩建上海厂，为量产改款后的Model 3车型做准备。但由于中国电动车市场趋向饱和，中国政府对于电动车产能扩产的审批已趋于保守。