中使馆促英方避免将中英关系带入歧途

针对英国国防部情报部门称，中国将在许多领域与英国展开更直接竞争，预计到2030年中国将对英国海外利益和经济安全构成最大挑战的提问，中国驻英国使馆发言人回应时，敦促英方停止散布反华言论，停止煽动对立对抗，避免将中英关系带入歧途。

据中国驻英国使馆星期三（5月31日）在官网发布的消息，发言人说，英方情报官员上述言论纯属无中生有、恶意污蔑，这些谣言在国际上根本没有市场，连英国民众也不会相信。

发言人说，英国民众知道英国现在和将来的挑战来自何方，并称听到许多英国民众不断在问英国政客，他们到底做了什么来降低居高不下的通胀和生活成本、提高英国生产率、促进未来30年英国经济的发展？他们为什么总要阻挠中国价廉物美的商品和带来税收及就业的中国投资进入英国？他们将来是否还会重犯出兵伊拉克和阿富汗这样的错误？

发言人指出，事实是中国的发展只会给世界各国带来更多机遇，不会对任何国家构成威胁或挑战。攻击中国解决不了英国自己的问题。中方奉劝英方多花些时间弄清楚英国面临的真正挑战，多想想如何应对那些挑战，并敦促英方停止散布反华言论，停止煽动对立对抗，避免将中英关系带入歧途。

另据英国《金融时报》星期三报道，英国国防部军情首长伯德星期二（5月30日）在一场智库演讲中说，中国预计将从2030年起，对英国的海外利益和经济安全构成最显著的挑战。

他说，中国将更直接地与英国竞争，并将有能力扰乱、破坏关键科技和物资供应链，包括微处理器、半导体和稀土元素等。中国的军事、情报、太空和资讯科技能力构成的威胁与日俱增。“我们评估，到了2030年，中国将对英国的海外利益和经济安全构成最大挑战。”