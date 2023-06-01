英伟达CEO黄仁勋拟6月访华 与腾讯等科企高管会面

知情人士透露，英伟达首席执行官黄仁勋计划于6月前往中国，与腾讯、字节跳动等中国科技企业的高管会面。

据彭博社星期四（6月1日）引述知情人士报道，黄仁勋此次中国行的日程安排包括访问腾讯控股、字节跳动等企业。

其中一名知情人士称，黄仁勋还将访问中国电动汽车生产商理想汽车和比亚迪，以及进军电动汽车产业的智能手机生产商小米。知情人士补充道，黄仁勋还没敲定最终的访问计划，行程细节可能生变。

现年60岁的黄仁勋是台湾裔美国人，九岁随父母移民美国。他所执掌的芯片龙头企业英伟达目前市值全球排第六。

近期多名全球科技企业高管集体访华，力求在中美竞争态势升级、脱钩论甚嚣尘上之际进一步扩大在中国市场的业务。除了黄仁勋，苹果公司首席执行官库克、特斯拉首席执行官马斯克等全球知名科技企业高管都在近期内到访中国。

黄仁勋此前接受英国《金融时报》专访时说，美国对中国半导体产业所实施的管制措施让英伟达感到“束手束脚”。他提醒，美国要小心处理对华贸易政策。“如果失去了中国市场，我们并没有应变计划。中国只有一个。”

黄仁勋还说，理论上英伟达可以在台湾以外的地方制造芯片，但中国大陆市场却不可能被取代。

彭博社报道称，外界担心，美国对中国祭出的芯片制裁将削弱腾讯等中国企业跟上全球人工智能（AI）发展步伐的能力，但许多全球科技公司的高层不以为意，他们认为还是能通过使用更多芯片在一定程度上弥补性能上的差距，尽管这会提高成本。