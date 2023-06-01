香港获任下届世界海关组织亚太区副主席

香港在本届世界海关组织亚太首脑会议上，获与会成员一致提名出任下届亚太区副主席，任期两年。

综合《星岛日报》和香港中通社报道，香港海关关长何珮珊5月28日至31日率代表团出席在澳大利亚珀斯举行的第24届世界海关组织（WCO）亚太区首脑会议。香港在会上获亚太区成员一致提名为下届WCO亚太区副主席。

待明年6月举行的海关合作理事会会议确认后，香港将从2024年7月起正式接替澳洲担任WCO亚太区副主席，任期两年至2026年6月。

这次WCO会议由澳洲海关主办，汇集来自20多个亚太地区的海关首长和高级官员、世界海关组织秘书长、亚太区能力建设办公室和亚太区情报联络中心的代表，就推动和深化区域合作交流意见。

何珮珊在会上阐述香港海关代表香港担任世界海关组织亚太区副主席的愿景和抱负。她在致辞中说，这是自2000年来，香港再次担任亚太区副主席一职，不但标志着香港海关在区内海关事务的长久贡献受到肯定，更确立香港在世界海关组织的领导地位。她也衷心感谢所有亚太区成员的支持，并承诺香港海关将不遗余力地推动亚太区的可持续和繁荣发展。

何珮珊也说，亚太区副主席一职肩负着推动地区发展和协调地区事务的重任，同时引领成员应对各种挑战，为创建安全繁荣的社会作出贡献。

除了推广绿色海关、提高海关与业界适应力等关键议题外，何珮珊在会议中提出通过媒体和宣传活动向公众和行业持份者阐明海关职责的重要性，并强调海关组织在促进经济发展的努力，尤其为在疫情后带动经济复苏功不可没。

何珮珊借这次会议机会分别与柬埔寨海关总署署长和越南海关副关长会晤，商讨加强双方协作和探讨未来的发展机会。