记者在贵州被打 派出所副所长被免职辅警被解聘

中国贵州省毕节市星期四（6月1日）通报，湖北极目新闻记者被打事件侦办情况，涉案派出所副所长和两名辅警被依法行政拘留，也分别被免职和解聘。负有领导责任的党委副书记也被免职。

据毕节市人民政府网站消息，湖北极目新闻记者星期二（5月30日）在毕节市织金县采访期间发生治安案件。案件发生后，毕节市委、市政府高度重视，立即安排市委政法委、市公安局成立联合调查组赴织金督导案件侦办工作。

毕节市联合调查组星期四通报上述案件的侦办情况。据通报，织金县公安局猫场派出所星期二下午6时22分接极目新闻记者李某某报警称，自己在织金县引子渡水电站被打。接警后，猫场派出所立即派出警力赶赴现场，并在猫场镇沙坝村茅草坝组找到报警人，初步核实情况后，将李某某送医检查，经织金县人民医院诊断为多发性软组织挫伤。

经查，李某某星期二在织金县猫场镇沙坝村发现一车辆跟随，遂用手机对跟随车辆进行拍摄，后下车找跟随车辆上的熊某等人了解情况。车上织金县公安局马场派出所副所长熊某，以及马场派出所两名警务辅助人员李某和陶某随即下车，在阻止李某某继续拍摄过程中，扭打造成李某某面部等多处软组织挫伤（经第三方鉴定为轻微伤），致使李某某手机、眼镜等物品损坏。

目前，公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第二款第一项、第四十九条、第十六条之规定，决定依法对熊某、陶某处以行政拘留20天，对李某处以行政拘留15天处罚。

经织金县委研究决定，免去负有领导责任的彭某某马场镇党委副书记职务、提名免去彭某某马场镇镇长职务。经织金县公安局党委研究决定，免去熊某马场派出所副所长职务（已将熊某调离公安系统）；经马场镇党委研究决定，对李某、陶某予以解聘处理。