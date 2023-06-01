中澳贸易回暖 澳洲仍致力推动贸易多元化

尽管澳大利亚与中国的经济关系日益回暖，但堪培拉仍致力于推动贸易多元化。

据彭博社报道，澳大利亚贸易部长法瑞尔（Don Farrell）星期四（6月1日）将在堪培拉国家记者俱乐部上，发表他就职一周年的演讲。

根据对媒体公开的演讲稿节选，法瑞尔将在演讲中说，澳大利亚过去几年已学到了宝贵的教训，澳洲想要建立安全稳定的经济未来，当中最关键的部分是更多的贸易，而不是更少的贸易。

他说，中左翼政府（指工党政府）一年前上任后，继承了与主要贸易伙伴之间的破裂关系。从那时起，工党政府一直在推进国家的贸易和投资议程，“使我们的贸易关系多元化”。

法瑞尔也敦促澳洲企业推进供应链多元化的计划。

报道称，澳大利亚即将与欧盟敲定一项自由贸易协定，同时也正与印度就贸易协定进行谈判，以落实澳洲政府的贸易多元化议程。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，但前任莫里森政府执政期间，时任澳洲总理莫里森主张对冠病病毒进行溯源、禁止华为参加澳洲5G网络的建设，使中澳关系变得紧张，澳洲农产品也被限制销往中国。

工党政府上台后，澳洲总理阿尔巴尼斯致力于与北京重启对话，堪培拉与北京之间的关系有所改善，澳洲对华煤炭和木材出口得以恢复。

法瑞尔上周六（5月27日）在底特律接受彭博社采访时说，他希望中国能在未来几个月内结束对澳洲大麦征收关税，堪培拉也希望类似的审查程序有助于松绑葡萄酒对华出口的限制。