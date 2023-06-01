中国5月地方专项债发行量减半

中国5月份地方专项债的发行量减少了近一半，在经济复苏失去动力之际，政府投资也出现放缓迹象。

根据彭博汇编的数据，中国地方政府在5月份新发行2995亿元（人民币，下同，570亿新元）的专项债，仅为一年前发行量的52%。中国今年1至5月专项债发行总金额为1.89万亿元，占今年发行额度的50%，去年此时则为54%。

中国地方政府专项债主要用于为基建投资提供融资，中国经济增长主要驱动力为基建投资。近几个月发行量放缓，适逢经济在疫情后的复苏力道降温。

北京可能尝试暂缓出台财政刺激措施，以防经济逆风加剧时，可在今年较迟时候再出手。全球经济走弱，部分发达国家经济衰退，中国楼市的复苏步履蹒跚，消费者支出尚未恢复到疫情前的水平。

Pantheon Macroeconomics首席中国经济学家威格利（Duncan Wrigley）说，鉴于增长只是放缓而非崩溃，而且服务业仍然强劲，北京正在监测情况而非做出膝跳反射。他说，但如果未来几个月数据继续走弱，这种情况可能会改变。

他说，服务行业活动的显著放缓可能促使北京采取行动。星期三（5月31日）公布的数据显示，中国服务业在5月份继续扩张，但增速低于前几个月。

官方数据显示，随着政府缩减专项债发行规模，基建投资增速已经放缓。

中信证券首席经济学家明明说，中国今年国内生产总值（GDP）增长5%的目标不难实现，这意味着它不需要像去年那样积极推动地方当局使用专项债券额度。