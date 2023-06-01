民进党副秘书长停职 被指冷处理性骚扰通报

一名前民进党女党工控诉自己遭到民进党合作导演性骚扰后，上报时任妇女部主管、现任民进党副秘书长许嘉恬却遭到冷处理。消息传出后，民进党星期四（6月1日）宣布许嘉恬立即停职接受调查。

一名自称曾在民进党担任党工的23岁女性星期三（5月31日）深夜在脸书发文，控诉自己几个月前在民进党媒创中心的一次拍摄工作中，被导演性骚扰。

据这名前党工描述，当时她在拍摄完毕回程的路上，坐在身旁的导演先是将她的头按在自己的肩膀上，之后导演见她起身后，更对她上下其手，“手又抚摸上我后颈，在下巴肩头与胸上游移、爱抚与按摩”。回到工作室后，导演还邀她“进去坐坐”，令她十分惶恐。

她说，自己当下只能逃到厕所里，“跪在（马桶）边上止不住干呕”，同时又拼命忍住不发出任何声音，因为听到导演“在门外踱步，以及像提醒着他存在感的清喉声”。直到听到外面的脚步声逐渐多了起来，她才敢逃离并打电话给同事求救。

这名前党工称，她和她的同事讨论后，决定向当时的主管、时任妇女部主任许嘉恬求助，没想到许嘉恬不仅要求她放大被性骚扰的细节做回忆陈述，听完还冷回，“所以呢？你希望我做什么？”。许嘉恬更在第二次面谈时提问：“那你当下为什么…不跳车？我不懂，你怎么没有叫出来？”，让她错愕又受伤。

她还形容，许嘉恬的处理方式令人匪夷所思，竟然叫她与同事去华山大草原“手牵手一起练习大叫”，更直接表示：“当然党内有程序，我们也可以走程序，但我相对就无法帮你”“你的名誉可能会造成受损，你要考量到这些后果，以及你有没有办法承受…你确定要我去跟媒创中心讲这件事情吗？”

这名前党工事后并未调部门、也未接到关心电话，反到是同事接到一堆“关切”电话，被高层问有没有到处散播许嘉恬的谣言。这名女性难过地说：“我是带着热忱进来民进党，带着伤和遗憾离开的，我失去了眼里的那道光…”，并批评许嘉恬高举妇女权益旗帜却未给予帮助。

她也引用知名台剧《人选之人》台词，说“我们不要就这样算了，好不好？很多事情不能就这样算了，如果这样的话，人就会慢慢地死掉，会死掉。”台剧《人选之人》曾演出党工遭性骚扰情节，剧中主角翁文方为帮下属讨公道不惜告御状。这名女性也在帖文中表示，许嘉恬无法成为自己的翁文方，但“我就要成为我自己的翁文方”。

综合台湾《上报》、中时新闻网等报道，此文一出，立即在网络上掀起轩然大波，包括台湾网红郑家纯、民进党籍桃园市议员黄琼慧、台北市议员李彦秀等人都留言声援。而民进党星期三深夜也紧急发出声明，表示谴责性骚扰，已立即终止与该单位的合作，除了致上歉意、慰问并提供协助之外，也承诺拉高层级、由性平部主任及主席室主任共同调查。

民进党星期四早上也召开记者会，宣布许嘉恬即刻停职接受调查。