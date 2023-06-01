习近平：中国基础教育在世界有优势

中共总书记习近平在儿童节前夕到北京育英学校考察与教师交流时说，中国的基础教育在世界上有优势，呼吁要坚定文化自信，同时借鉴外国好东西，培养孩子有更广阔的眼界、更开阔的思路、更开放的观念。

据新华社报道，在“六一”国际儿童节到来之际，也是中国国家主席的习近平星期三（5月31日）来到北京育英学校，看望慰问师生，向全国广大少年儿童祝贺节日。同为中共政治局常委的中央办公厅主任蔡奇和中国国务院副总理丁薛祥，以及北京市委书记尹力陪同考察。

习近平强调，少年儿童是祖国的未来，是中华民族的希望。新时代中国儿童应该是有志向、有梦想，爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，德智体美劳全面发展的好儿童。希望同学们立志为强国建设、民族复兴而读书，不负家长期望，不负党和人民期待。

北京育英学校1948年创办于河北西柏坡，前身为“中共中央直属机关供给部育英小学校”。报道称，75年来，学校在老一辈革命家关心关怀下，全面贯彻中共教育方针，落实立德树人根本任务，推行学制创新，开展特色办学，引领学生德智体美劳全面发展。

习近平首先走进校史馆，了解学校历史沿革、建设发展和近年来推动教育教学改革创新、促进学生德智体美劳全面发展等情况。习近平指出，教育的根本任务是立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学生的理想信念、道德品质、知识智力、身体和心理素质等各方面的培养缺一不可。

习近平之后察看校园环境，看到学生正在篮球打篮球、跳绳、上体育课。习近平指出，提高人的健康素质，青少年是黄金期。体育锻炼是增强少年儿童体质最有效的手段。学校要把体育老师配齐配好，家庭、学校、社会等各方面都要为少年儿童增强体魄创造条件。

随后，习近平到学生农场与正在进行农业种植实践的小学生们交流。习近平强调，很多知识和道理都来自劳动、来自生活。引导孩子们从小树立劳动观念，培养劳动习惯，提高劳动能力，有利于他们更好地学习知识。他希望同学们从“学农”中感受到农作的艰辛和农民的不易，从小养成热爱劳动、珍爱粮食、尊重自然的良好习惯，为建设美丽中国作贡献。

习近平在科学教室与师生交流时指出，科学实验课是培养孩子们科学思维、探索未知兴趣和创新意识的有效方式。希望同学们从小树立“科技创新、强国有我”的志向，当下勇当小科学家，未来争当大科学家，为实现中国高水平科技自立自强作贡献。

中国国家主席习近平来到北京育英学校看望慰问师生，向全国广大少年儿童祝贺“六一”国际儿童节快乐。图为习近平在教师办公室同教师们交流。（新华社）

习近平随后到教师办公室与正研讨备课的老师们交流时指出，中国特色社会主义教育体系是好的，中国的基础教育在世界上是有优势的，要坚定文化自信，把自己好的东西坚持好，把国外好的东西借鉴好，与时俱进、开放发展，让孩子们有更广阔的眼界、更开阔的思路、更开放的观念，努力培养堪当民族复兴重任、勇于创造世界奇迹的国之栋梁。

习近平强调，人才培养，关键在教师。广大教师要牢记为党育人、为国育才的初心使命，以人民教育家为榜样，以德立身、以德立学、以德施教。要在全社会营造尊师重教的良好风尚，让教师成为最受社会尊重和令人羡慕的职业，努力形成优秀人才争相从教、优秀教师不断涌现的良好局面。