民进党定于7月16日召开全代会

民进党通过于7月16日召开民进党党员代表大会。

据台湾《上报》报道，民进党星期三（5月31日）召开中执会，通过将于7月16日重回创党的圆山大饭店举办第二十届第二次全台党员代表大会。中执会并通过全代会大会程序、工作组织架构、指派工作人员，其余相关细节规划，授权中常会决定。

台湾副总统、民进党党主席赖清德会中强调，2024台湾总统与立委的选举是一场建立民主共识的团结运动，因此提出了“民主大联盟”的构想，并秉持“以今日之我胜昨日之我，以明日之我胜今日之我”的理念。

赖清德说，任何政党要得到人民的支持，一定要贴紧社会脉动，抓紧社会需求，所以不论人才的甄选、观念的沟通、政策的形成，都必须要打开政党的藩篱，广纳百川。

赖清德提及，当全世界民主地区站在一起肯定台湾的民主自由，支持台湾的稳定与安全，而形成世界民主自由联盟的同时，民进党也要透过选举的过程，打造台湾的民主大联盟。

赖清德表示，观念变革与行动一样重要，在新的政治变局下，政治工作者要有接受新观念的勇气，希望让不同视角的经验与看法，进入民进党的决策思维里。

针对民主大联盟，赖清德指出，除了推出立委候选人之外也有社会各界有志之士的加入，下周起将在中常会里陆续安排民主大联盟系列讲座，为观念变革增添柴火，延续改革。