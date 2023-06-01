消息：华兴资本董事长包凡涉单位行贿留置期被延长三个月

知情人士透露，中国监察机构对涉嫌单位行贿的知名投资人包凡的留置期被延长三个月。

经济观察网星期三（5月31日）引述知情人士报道，中国监察机构对知名投资人包凡的留置，从2023年5月7日起，延长三个月。

包凡是华兴资本控股有限公司的董事会主席、执行董事、首席执行官和控股股东。

知情人士称，2023年2月7日包凡被纪委监委人员带走调查，予以留置，具体办案机构包括中共中央纪委国际合作局、北京市纪委监委等部门，他涉嫌的罪名为单位行贿。与包凡案相关联的丛林，在留置期满六个月后，也被通知继续延长留置。

丛林曾任中国工商银行股份有限公司所辖子公司工银金融租赁有限公司（以下简称工银租赁）总裁、以及工银国际控股有限公司（以下简称工银国际）董事长等职，后丛林转投包凡旗下，任华兴证券有限公司（以下简称华兴证券）董事长等职务。

经济观察网记者星期二（30日）向华兴资本公司发函求询，至星期三下午3时，未获任何回复。

公开资料显示，今年53岁的包凡毕业于复旦大学，目前为香港居民。他先后服务于摩根士丹利和瑞士信贷等美国著名金融机构，拥有多年在美国华尔街投资银行的工作经验。2000年，包凡加盟亚信集团股份有限公司，担任首席战略官。

2005年，包凡创建华兴资本集团。华兴资本官方网站介绍，该公司业务领域涵盖“投资管理、私募融资、并购、证券发行与承销、证券研究与交易、财富管理”等等，在北京、上海、香港、新加坡和纽约等地设有办公室，拥有逾700位员工。

成立以来，华兴资本曾参与滴滴与快的的合并、美团与大众点评的合并、58同城与赶集网的合并，并投资京东、理想汽车、蔚来汽车、药明康德、泡泡玛特等企业，已成为中国大陆最知名的投行之一，包凡也为业界所瞩目。