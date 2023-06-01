财新5月中国制造业PMI重返荣枯线之上

财新星期四（6月1日）公布的5月中国制造业景气度回升至荣枯线以上，显示制造业生产经营活动仍具韧性，但就业形势持续恶化，企业信心也明显下滑。

财新网公布的数据显示，5月中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.9，较4月回升1.4个百分点，时隔两个月重回扩张区间。

这一走势与中国国家统计局制造业PMI并不一致。统计局此前公布的5月制造业PMI为48.8，低于4月0.4个百分点，连续两月低于荣枯线。

财新网分析，从分项数据看，中国制造业供需小幅扩张。5月制造业生产指数升至2022年7月来最高，制造业新订单指数重新升至临界点以上，为过去两年来次高，仅低于2023年2月。受访企业表示，潜在需求改善、新客户增加，带动销售增长，产量也随之上升。

制造业供需改善并未传递到就业端，中国5月就业情况进一步恶化，就业指数降至2020年3月来最低。月内缩减用工的企业普遍表示，员工自愿离职后没有填补空缺，更重要的是需着力控制成本。产量上升，叠加新订单增速较低，企业处理积压订单能力增强，5月积压业务量指数近五个月来首次低于荣枯线。

尽管中国制造业整体景气度改善，制造业企业家对未来一年的预期明显下滑。5月制造业信心指数降至2022年11月以来最低，低于长期均值。不少企业担心经济不稳定性仍将持续，尤其是海外市场，不利于生产经营。