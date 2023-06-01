朱立伦称换侯论是民进党的“奥步”

国民党总统参选人侯友宜最近的民调不升反降，掀起“换侯论”，党主席朱立伦星期三（5月31日）向党员喊话，最重要的是团结重返执政，不要被民进党的“奥步”（不好招数）分化。

综合台湾《中国时报》《联合报》报道，国民党主席朱立伦星期三下午赴国民党台北市议会党团参加党团大会时强调，党提名的候选人侯友宜是中道理性、稳健务实的代表，也是实实在在可以代表国民党中道路线的候选人，并指民进党的三大“奥步”之一，包括喊出所谓的“换侯论”。

朱立伦在致词时说，民进党选举最爱用三大“奥步”，第一是不断见缝插针，不断制造对立，造成国民党内讧。第二是故意制造谣言，透过策略性或是带风向的民调，喊所谓的“换侯论”或者换主要候选人，这是民进党保证胜选的最好方式。第三是一定破坏蓝白的团结合作。

朱立伦指出，绿营用这三招打选战，即便伤害台湾也在所不惜，只要破坏国民党团结或制造蓝白对立就可以胜选，这是台湾的悲哀。他也呼吁党内同志“千万不要中计”，并指去年5月提名桃园、台北市长参选时，民进党也搞出同一招数，现在又复制。

朱立伦也向鸿海创办人郭台铭和民众党总统候选人柯文哲喊话，“郭董事长是我们的蓝军最重要的成员”，未来要团结，还需要有蓝白，相互的团结、互相的整合。