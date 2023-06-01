民进党前女党工遭性骚扰 赖清德致歉：不会就这样算了

针对民进党前妇女部党工遭民进党合作导演性骚扰，台湾副总统、民进党主席赖清德表示，对此感到非常沉痛，也要向这位党工致上最大歉意，并说“我们不会转身离开，更不会就这样算了”。

赖清德星期四（6月1日）在脸书上发文说，星期三（5月31日）深夜，大家都收到了一封，需要被接住、也必须被接住的求救信。他表示，对此非常沉痛，作为民主进步党党主席，他要致上最大歉意，更有责任给受到伤害的人一个交代。

赖清德说，党秘书长在知悉此事后，立即拉高调查层级，并立即与这位受到伤害的人员见面谈话、了解详情。目前，党内性平部主任和主席室主任已组成调查小组，将尽速调查并提出处置报告，副秘书长许嘉恬即刻停职，后续继续接受调查小组调查。此外，民进党将持续提供当事人必要协助，以及后续法律服务。

赖清德指出，他要代替党，再一次向这位人员致歉，“对不起，让你承受这样的伤害与恐惧”。同时，也谢谢她的勇敢，愿意将如此难受的事件说出来，给予党再一次好好面对、改正错误的机会。

他强调，对于任何涉及性骚扰事件，民进党绝对采取零容忍态度，如果仍有人员遇到类似事件，更希望能在受保护情况下，得到应有的真相及心理的支持。

至于党中央的通报机制是否有所不足，赖清德说，该检讨就检讨、该认错就认错，最重要的是，务必全面保护工作人员在执行任务时的各项安全。

赖清德表示，民进党的精神是勇于面对问题，而不会逃避。“以身作则”是处事原则，在要求受伤的人拿出勇气之前，要先成为一个勇于面对问题的人。“我们不会转身离开，更不会就这样算了。”

另外，台湾总统蔡英文星期四出席活动，被媒体问及相关事件时，只望向媒体没有回应便离去。台湾总统府随后表示，蔡英文听闻此事后，相当重视，除对于任何涉及性骚扰的事件表达严厉谴责，并支持民进党中央党部调查此案，确保当事人权益。

一名自称曾在民进党担任党工的20多岁女性星期三深夜在脸书发文，控诉自己几个月前在民进党媒创中心的一次拍摄工作中，被导演性骚扰。但时任妇女部主管、现任民进党副秘书长许嘉恬不仅没有妥善处理，还质疑受害者“当下为什么不跳车？怎么没有叫出来？”。许嘉恬星期四已获准请辞。

对此，台湾最大在野党国民党总统参选人、新北市长侯友宜说，赖清德把掩盖案情的许嘉恬升为副秘书长，到底两人有没有共犯关系，赖清德应说清楚。