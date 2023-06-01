美官员：去年申请对华出口敏感技术的美公司减少

美国政府的一位官员称，由于美国政府对流向中国的货物、尤其是那些具有潜在军事用途的产品的审查越来越严格，申请向中国出口敏感技术的美国公司减少了。

据《华尔街日报》报道，美国商务部工业和安全局负责出口管理的助理商务部长肯德勒（Thea Rozman Kendler）星期三（5月31日）出席了参议院银行、住房和城市事务委员会听证会。她在事先准备好的讲话中说，2021年至2022年期间，向中国出口敏感技术和产品的申请减少了26.2%。

肯德勒将申请数量下降归因于美国商务部对“了解你的客户”检查，以及出口红色警戒指引的审查。

她说：“许多美国出口商认为某些出口交易可能会被拒绝，对于这些交易，他们就不提交出口许可申请了。”

美国近几个月加强了对向中国出口先进技术的限制，包括去年10月对先进制程芯片和芯片制造设备实施一系列新的出口限制。肯德勒形容，这些限制措施正以“手术刀”般的精准度加以实施，以在不过度干涉商业贸易的情况下，阻碍中国的军事现代化活动。

不过，事实证明获得对华出口许可证正变得更加困难。肯德勒称，在2022年，对华出口许可证申请的平均处理时间为90天左右，长于2021年的76天。同时，这些申请中约有26%被拒绝。

对于向中国以外国家出口敏感商品的申请，去年的平均处理时间为43天。

肯德勒在美国商务部工业和安全局负责监管工作，主管识别敏感技术，制定保护这些技术的政策，并审查出口许可证申请，以确定这些出口是否违背美国国家安全和外交政策目标。

报道称，肯德勒发表此番讲话正值美国商务部最近几个月来进行跨政府机构合作，进一步限制向中国出口敏感技术。美国司法部在2月宣布，将与商务部合作成立破坏性科技打击任务小组，负责调查和起诉违反美国出口管制法的行为。