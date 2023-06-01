美防长：李尚福拒绝会面提议令人遗憾

美国国防部长奥斯汀表示，中国防长李尚福拒绝本周在新加坡会面的提议令人遗憾（unfortunate）。奥斯汀认为，美中防长需要沟通来阻止两国军机的危险接触。

据路透社报道，奥斯汀星期四（6月1日）在日本东京与与日本防长滨田靖一共同会见记者，提到李尚福拒绝本周在新加坡香格里拉对话会期间举行会晤一事时说，“我认为这是令人遗憾的”，但他仍欢迎任何与李尚福接触的机会。

奥斯汀说，他认为美中两国国防部门应该在常规基础上相互交谈，或者保持开放的沟通渠道，因为他担忧在某个时间点，像星期二发生的中美军机拦截事件“可能很快失控”。

他说，中国对美国及其盟友的飞机进行挑衅拦截是非常令人担忧的，应该停止这样的举动。

另据法新社报道，美国国务卿布林肯星期三（5月31日）访问瑞典时，谈及中方拒绝美方希望两国国防部长本星期在新加坡香格里拉对话上会面的提议，称两人不能见面“令人遗憾”，同时强调美中之间建立“常规、开放的沟通渠道”至关重要。

《华尔街日报》星期一（29日）引述五角大楼声明称，美国今年5月初想积极促成中美防长本周在新加坡举行的年度香格里拉对话会期间首次会面，但遭中国拒绝，显示中国不愿与美国进行军事对话，中美军事关系难以解冻。

隔天，美国印太司令部发布声明及短片，指控中国战斗机5月26日在南中国海国际空域，对美国侦察机进行“不专业的拦截”及“不必要的挑衅”。