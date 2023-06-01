台行政院确定军公教人员明年加薪4%

台湾行政院会星期四（6月1日）核定明年军公教人员加薪4%，约73万余人受惠。据台行政院人事总处估算，中央与地方政府年增经费298亿元（新台币，下同，13亿新元），将在明年度的预算编列。

综合台湾《自由时报》和中央广播电台报道，台行政院会星期四拍板军公教人员待遇调整方案，自2024年1月1日起调薪4%。

台行政院人事行政总处报告指出，台湾经济成长率与全球其他经济体相比相对稳健，且自2022年调薪以来，预估至2023年底，消费者物价指数成长幅度将达5%以上，加上民间企业平均薪资及基本工资持续成长；为了肯定军公教人员在冠病疫情期间的辛劳与贡献，建议调整军公教薪资。

台行政院长陈建仁在院会裁示，总统蔡英文任内三度调整军公教人员待遇，调升幅度共达11.4%，希望借由加薪带动民间企业跟进，促使更多台湾人受惠。

台行政院发言人林子伦转述陈建仁说：“希望借由本次军公教员工加薪带动民间企业跟进，促使更多台湾人受惠，共享经济成长果实。另外，有关明年基本工资调整，政府会尊重审议委员会意见，但仍请持续审核台湾整体经济情势、物价指数等因素，做为适时调整基本工资决策参考，做最合适的评估。”

人事行政总处说，本次军公教调薪共有73万人受惠，年增经费共298亿元。另外，为了因应高教人才断层危机，本次也一并调整公立大专院校助理教授以上教师学术研究加给15%，和中央研究院相当等级人员专业加给15%，受惠人数2万多人，年增经费约22亿元。

人事总处副人事长怀叙说，关于政府临时人员、公营事业机构等，将由各主管机关处理，最后实际待遇调整的受惠人数将不只73万。

另外，台行政院日前核定调升警勤加薪15%，怀叙也说，消防、海巡，以及海巡警察人员适用的加给是危险职务加给，与警勤加给不同，上述人员加给调整正在行政作业中，很快就会处理。

根据台行政院人事行政总处资料，军公教人员在2000年以后，一共调薪过五次，分别是2001年、2005年、2011年、2018年以及2022年；其中2022年加薪4%，是25年来军公教人员调薪幅度最高的一次。