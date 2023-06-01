美国开庭审理涉嫌参与中国猎狐行动三名嫌疑人

美国星期三（5月31日）首次就中国猎狐行动对三名美国居民进行审判，这三名嫌疑人被指控胁迫美国居民返回中国。

综合法新社和路透社报道，三名被告包括退休纽约警官和私家侦探麦克马洪（Michael McMahon）、皇后区居民朱勇（音译）和布鲁克林居民郑从英（音译）。他们在2020年被指胁迫一名居住在美国的中国前官员返回中国，这名前官员在中国因涉嫌犯罪而被通缉。

如果三名被告罪名成立，他们将面临最高10年的监禁。不过，三名被告皆不认罪，都表示自己并不知道是在为中国政府办事。

美国检方指控，朱勇在2016年雇用麦克马洪向新泽西州居民徐进（音译）施压，要求他返回中国面对贿赂和挪用公款的指控。麦克马洪被指协助中国官员将徐进年迈的父亲从中国带往美国，尝试施压徐进回到中国面临指控。

美国检方称，当参与该计划的麦克马洪未能说服徐进回到中国时，郑从英被指骚扰了徐进的女儿，并根据麦克马洪提供的地址，在徐进住家留下威胁字条。该字条写道：“如果你愿意回大陆坐牢10年，你的老婆子女将没事。这事到此为止。”

麦克马洪的律师在开庭陈述中称，麦克马洪是一名受到嘉奖的“英雄警察”，并不知道自己一直在为中国政府工作。麦克马洪在新泽西州监视徐进时，保留了详细的记录并通知当地警方。“如果他秘密代表中国政府行事，他会和警方联系并告诉他们吗？”麦克马洪也辩称，他受雇寻人，被告知徐进曾从一家中国建筑公司挪用了数百万美元。

对此，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇说，受审的三名被告不是中国执法人员，这些指控“只不过是谣言和毁谤”。刘鹏宇称，遣返腐败逃犯和追回非法所得是国际社会广泛认可的正义事业。

猎狐行动是由中国公安部部署执行的追捕因涉嫌贪污罪逃到境外人员的专项行动。中国官方说，猎狐行动自2014年7月22日开始到同年底结束。但美国政府认为，该行动至今仍在进行，以针对持不同政见者。