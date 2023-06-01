瑞银研究：亚洲超级富豪拟加码投资大中华地区

瑞银集团的研究发现，亚洲超级富豪准备加码投资大中华地区。

据彭博社星期四（6月1日）报道，瑞银集团全球家族理财办公室报告指出，亚太地区约30%的家族理财办公室打算在未来五年内增加在大中华地区的资产配置，只有6%打算完全不涉足中国。该报告调查来自亚洲的230家公司，其中包括45家单一家族理财办公室。

严格的防疫清零限制和北京收紧对私营部门的管控，让基金经理质疑中国是否已变得无法投资，令外界对这个世界第二大经济体的投资情绪在2022年出现下滑，如今重燃了投资热情。

在2022年，亚洲家族理财办公室将它们在大中华地区的投资占比从一年前的40%下调至23%。这种转变使该区域其他地区受益，这些地区的资产配置在2022年上升13个百分点，达到28%。

瑞银财富管理环球家族及机构财富亚太区联席主管梁一苹（Tommy Leung）在新加坡的记者会上说：“我们过去10年、20年在中国看到前所未有的增长，尽管过去几年间有所停顿。但这个年增长率为5%的18万亿美元（24万亿新元）经济体不容忽视。”

瑞银财富管理环球家族及机构财富亚太区联席主席辜良雄说，香港提供赋税豁免之后，有更多中国大陆人士在香港设立家族理财办公室。他补充说，香港和新加坡都在吸引家族理财办公室。

辜良雄说，它们（新加坡和香港）彼此互补。鉴于邻近因素和强大的资本市场，香港在服务大中华地区客户方面具有优势。 长期以来，香港和新加坡一直是亚洲财富管理的两个重镇。