中使馆批美方搞单边制裁为中美合作制造障碍

中国驻墨西哥大使馆发声明回应美方以参与非法药品生产为由制裁中国实体与个人时，批评美国搞单边制裁解决不了自身问题，只会为中美合作制造障碍。

据中国驻墨西哥大使馆官网星期四（6月1日）发布的新闻稿，中使馆说，美国星期二（5月30日）以所谓涉毒品犯罪为由，无理制裁中国实体和个人，严重侵害有关企业和个人合法权益。中方对此表达强烈不满和坚决反对。

中使馆说，美方实施此次制裁的借口是这些中国实体和个人向美国和墨西哥销售压片机、模具等设备。众所周知，压片机和模具为普通商品，具有合法用途，广泛运用于正常工业生产中，在国际和中国均不受管制。按国际惯例和通行做法，保证国际货物不用于非法目的是进口企业基本责任，也是进口国政府的法定义务。

中使馆说，美国国内毒品泛滥根源在美国自身。中方一贯厉行禁毒，并本着人道主义精神，一直尽力帮助美方应对解决芬太尼问题。

中使馆指出，2019年5月，中方在全球率先整类列管芬太尼物质，为防范其非法制贩及滥用发挥了重要作用。美方不仅迄今未永久整类列管芬太尼，还罔顾中方善意，执意以所谓新疆人权问题为由，无理制裁中国公安部物证鉴定中心、国家毒品实验室等机构，现在又反复制裁中国企业和个人，向中国“甩锅”，企图混淆视听、误导公众、转嫁自身治理不力责任。

中使馆批评，美方大搞单边制裁解决不了自身问题，只会为中美合作制造进一步障碍。中方将继续采取必要措施维护中国企业和个人合法权益。

中使馆最后说，中方高度重视同墨禁毒合作，双边禁毒合作渠道畅通。双方主管部门保持着良好、专业的沟通，目前正就有关个案进行专业、高效合作。中方期待墨方尽早向中方提供实验室最终检测结果，以便确定涉案物质性质并开展后续合作。