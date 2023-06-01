贵州一地发文件征求意见：再婚满月等酒席一律禁办

中国贵州省晴隆县近期发布文件就移风易俗倡导性标准征求意见，当中提出乔迁、订婚、再婚、满月、生日等酒席一律禁办。

据观察者网报道，据晴隆县政府网站星期一（5月29日）发布的消息，为持续开展滥办酒席、铺张浪费、厚葬薄养、低俗婚闹、高价彩礼、人情攀比等问题的整治，晴隆县精神文明委员会办公室拟制定《晴隆县移风易俗倡导性标准》，现面向社会各界公开征求意见建议。群众可将意见建议于2023年6月5日前反馈至晴隆县精神文明委员会办公室。

晴隆县精神文明委员会办公室发布的《晴隆县移风易俗倡导性标准（征求意见稿）》提出，婚事新办、丧事简办、余事不办。乔迁、订婚、再婚、满月、生日、入伍、升学、谢师、祝寿、立碑、店铺开业等酒席一律禁办。一事只能有一个操办主体，不得一事多人办，一事多地办或化整为零，分散办酒。

征求意见稿也提出，全县干部职工家庭办理婚丧事宜需严格按程序报备批准方可办理；一般中共党员需报党组织关系所在支部批准方可办理；群众办理婚丧事宜需报村（社区）红白理事会批准方可办理，报备时需说明办理时长、操办规模、宴请范围等。

征求意见稿还列出了婚庆标准，倡导文明节俭，婚事新办，树立婚姻新观念，推行简约婚礼、旅行结婚。反对高价彩礼、高额礼金、奢华婚礼。

当中的具体要求包括：婚嫁酒席的操办必须是本人、子女或有法定抚养权的人结婚且结婚双方达到法定婚龄；结婚酒席时间控制在一天，承办酒席一餐，单方置办桌数控制在30（300人）桌以内，双方合办的婚宴控制在45（450人）桌以内；不倡导一事多人办、一事多地办或化整为零、分散办。离异父母为子女操办酒席的只能由一方在一地承办。

征求意见稿还写道，提倡广大家庭率先示范“零彩礼”、不收取彩礼，抵制高价彩礼，男方家庭送女方家庭彩礼不得超过男方家庭上一年家庭的总收入；女方送男方家庭陪嫁不得超过女方家庭上一年家庭的总收入；操办酒席不收受超过200元（人民币，下同，约38新元）的礼金，参与酒席随礼控制在200元以内。

同时，婚车不租借豪华车辆，数量控制在六辆以内，庆典鼓乐队伍不超过六人；拒绝低俗婚闹，杜绝恶搞新郎新娘以及伴郎伴娘、在新郎新娘身上乱涂乱画、往新郎新娘身上抛洒或喷射粉末、汽水、鸡蛋、油漆、灭火器等物品，不发生捆绑或脱衣露体等其他造成身心伤害的不良行为。