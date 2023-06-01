被指冷处理性骚扰案 民进党副秘书长许嘉恬请辞获准

民进党副秘书长许嘉恬被指冷处理下属遭性骚扰的事件后，于星期四（6月1日）获准请辞。

据中时新闻网报道，台湾副总统、民进党主席赖清德星期四下午出席活动时说，许嘉恬当天早上被即刻停职后，已批准她请辞。

一名自称曾在民进党担任党工的23岁女性星期三（5月31日）深夜在脸书发文，控诉自己几个月前在民进党媒创中心的一次拍摄工作中，被导演性骚扰。但当时担任民进党妇女部主任的许嘉恬冷处理这名女党工遭性骚扰的事件，还反过来质疑受害者“那你当下为什么…不跳车？我不懂，你怎么没有叫出来？”。

这起帖文发出后引起网络哗然，民进党已对此事件调查，并即刻将许嘉恬停职。据台湾《上报》报道，有网民翻出涉嫌性骚扰的导演薛朝辉是民进党员，是民进党御用导演，曾在脸书上亮出党证，也帮助民进党拍摄多部影片，包括台湾总统蔡英文2019年的竞选活动影片。

还有网民贴出薛朝辉与前行政院长苏贞昌、蔡英文等绿营高层的合照，质疑薛朝辉与绿营关系匪浅。

国民党北市议员徐巧芯星期四还在脸书发文加码爆料，说薛朝辉与民进党长期配合，更曾参与台湾前卫福部长陈时中竞选台北市长期间的活动。

徐巧芯质疑，民进党是否因与薛朝辉关系良好，而薛朝辉也与多位绿营高层熟识，才会让党部主管息事宁人，等到受害者自行陈述痛苦的经历，让事件真正发酵后才愿意处理。