中国5月楼市持续降温 百城新房价格环比转跌

中国5月份楼市延续降温态势。中指研究院星期四（6月1日）发布的数据显示，5月份，中国百城新房价格环比止涨转跌，二手房价跌幅扩大。

据中新社报道，中指数据显示，2023年5月，中国100个城市新建住宅平均价格为每平方米1万6180元（人民币，下同，3079新元），环比止涨转跌，跌幅为0.01%。二手住宅均价为每平方米1万5786元，环比下跌0.25%，跌幅较4月扩大0.11个百分点。

中指研究院分析师郭昕昱在星期四举行的月度房地产形势分析会上指出，前期积压需求释放完成后，5月房地产市场活跃度延续回落态势。5月房企推盘积极性有所降低，重点城市新房成交规模环比持续下降，市场恢复节奏有所放缓。据该机构初步统计，2023年5月，重点100城新建商品住宅成交面积环比小幅下降，同比保持增长，购房者观望情绪加重。

二手住宅方面，中国5月部分城市新增挂牌房源规模继续走高，房价调整压力进一步加大。从相对高频的周度交易数据来看，5月份，重点城市二手房周均成交量环比下降超两成。

另据诸葛数据研究中心提供的数据，5月份，中国重点10城二手住宅成交7万3187套，环比下降13.83%，较上月跌幅收窄7.29个百分点。

今年首季度，受前期积压购房需求加速释放等影响，中国主要城市房地产成交量显著回升。诸葛数据研究中心指出，尤其是3月“小阳春”，重点城市二手房成交规模达到近三年新高。但此后，市场回温动能减弱，4月份成交热度开始回落，进入5月份，市场活跃度继续下滑，加上“五一”小长假的干扰，二手房成交延续下跌态势。

展望后市，郭昕昱认为，近期个别房企偿债压力较大等因素对市场预期形成扰动。目前核心城市政策存在较大优化空间。6月作为房企年中冲刺业绩的关键节点，若支持政策能够进一步落地，向市场传递信心，在房企大力推盘和促销之下，6月房地产销售有望迎来好转。