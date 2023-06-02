中央网信办：严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁抹黑

中共中央网信办召开专题座谈会，提出优化营商环境，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。

据中国网信网星期四（6月1日）发布的消息，中央网信办星期三（5月31日）召开优化营商网络环境企业座谈会，听取部分企业代表对优化营商网络环境的意见建议。

会议强调，要准确把握当前营商网络环境存在的主要问题，全面客观分析涉企虚假不实信息和侵犯企业家权益信息等问题成因，切实解决困扰企业和企业家的网上有害信息，着力优化营商网络环境。要正确对待新闻舆论监督和网民社会监督。

会议要求，要进一步加强网络侵权举报受理，拓宽举报受理方式，开设线上涉企举报专区，降低企业举报难度。要进一步提升举报处置效果，指导网站平台完善分级分类网络侵权举报处置举措，检查网站平台对转交转办网络侵权举报受理处置情况，推动网站平台向社会公示网络侵权举报受理处置结果。

此外，会议也提出要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为。要进一步加大宣传、辟谣和曝光力度，加强正面宣传引导，强化辟谣信息发布，持续曝光情节严重、影响恶劣的典型案例。

中国电科、东方航空、迈瑞医疗、伊利集团等10家企业负责人在会上发言。