台美签署21世纪贸易倡议首批协定 蔡英文冀双方建立更紧密伙伴关系

台湾与美国在新加坡时间星期四（6月1日）晚间签署台美21世纪贸易倡议首批协定。台湾总统蔡英文回应时说，期待未来台美能建立更紧密的伙伴关系。

据台湾《联合报》报道，美台在当地时间1日早上10时（新加坡时间1日晚上10时）于美国在台协会（AIT）华府总部签署首批协定，AIT执行理事蓝莺（Ingrid Larson）与台湾驻美代表萧美琴代表双方完成签署。

台湾总统府在官网公布，蔡英文对协定签署表示肯定，并期待未来台美能建立更紧密的伙伴关系，为台湾的经济与产业争取更多的机会。

蔡英文形容台美21世纪贸易倡议是台美自1979年以来，结构最完整的贸易协定，除了能为台美经贸发展创造更多利基，也为台湾和主要贸易地区洽签贸易协定，迈出关键的一步。

她指出，本协定后续将再展开七项议题的谈判，包括劳动、环境、农业，谈判完成后，将会扩充协定内容，为未来台美洽签自由贸易协定（FTA）奠定更稳健的基础，并期盼未来双方依循此架构持续强化台美经贸关系。

蔡英文肯定及感谢行政院政务委员邓振中率领行政院经贸谈判办公室，并协同驻美代表萧美琴以及相关部会，促成台美经贸发展的历史性突破。

台湾总统府也说，任务并未结束，蔡英文期勉所有行政团队，持续为强化台湾经贸能力及保障经济安全共同努力，并为台美双方争取最大利益。